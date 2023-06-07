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Третий электробусный парк появится на востоке Москвы

Третий электробусный парк появится на востоке Москвы
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Для жителей ближайших районов будет создано более 200 рабочих мест.

Электробусный парк строится на востоке столицы в районе Новокосино. Его планируют открыть в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Количество электробусов в столице будет увеличиваться, подчеркнул заммэра. Он уточнил, что к 2025 году ПАО "КамАЗ" и группа "ГАЗ" поставят городу 1,2 тысячи электробусов.

"Москва — первая в Европе по числу электробусов, город планирует и дальше обновлять свой транспортный парк", – сказал Ликсутов.

В июне 2022 года открылся первый в России электробусный парк "Красная Пахра". Он обслуживает маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов.

Продолжается подготовка к запуску второго электробусного парка. Он расположен в районе Митино и предназначен для обслуживания северо-западных районов.

Парк в Новокосине позволит запустить маршруты экологически чистого общественного транспорта на востоке столицы. Заряжаться там одновременно смогут 78 машин.

В Москве действует 79 электробусных маршрутов. За пять лет ими воспользовались более 300 миллионов пассажиров.

Благодаря замене дизельных автобусов на электротранспорт выбросы углекислого газа сократились на 80 тысяч тонн, загрязняющих веществ – на 540 тонн.

7 июня 2023, 12:06
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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