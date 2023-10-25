На пост угодника Божьего выдвинута кандидатура полководца Александра Суворова

Решается вопрос о прославлении в качестве угодника Божьего великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.

Летом этого года Священный Синод Русской Православной Церкви по предложению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял решение внести на рассмотрение Синодальной комиссии по канонизации святых вопрос о причислении величайшего полководца Александра Васильевича Суворова к лику святых.

Сделаны первые официальные шаги к канонизации одного из величайших героев русской истории. Стоит отметить, что это не "неожиданное событие". Как сообщает "Царьград", их ассоциации внесла предложение о канонизации великого полководца еще три года назад.

Безусловно, особое духовно-историческое значение причисление к лику святых Александра Суворова, прославившегося среди современников не только великими победами, но и личным христианским благочестием, обусловлено выдающимися военными подвигами России.

Русские герои защищают не только безопасность своих граждан и границ, но и христианскую веру. В подлинно священных обстоятельствах нашим защитникам необходима духовная помощь святых – покровителей русского воинства. И многие считают, что праведная жизнь и великие подвиги Александра Суворова на защите Отечества демонстрируют то, что именно он отлично подходит на пост угодника Божьего, который так нужен россиянам.

Как известно, каждый может поучаствовать в опросе и выразить свое мнение о том, достоин ли великий полководец причисления к лику святых или нет. Более 3 миллионов человек уже оставили свои голоса.