Как избавиться от ночных кошмаров

Есть несколько ритуалов для налаживания сна.

Если на протяжении долгого времени вы испытывали стресс, то это неизбежно скажется на вашем здоровье. В частности может ухудшиться качество сна. Для избавления от ночных кошмаров есть несколько проверенных способов. В противном случае здоровье может ухудшиться еще больше.

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Для того, чтобы избавиться от ночных кошмаров, постарайтесь высыпаться. Если вас мучают плохие сны, это говорит о том, что ваше спальное место засорено негативной энергией. Поэтому от нее нужно как можно скорее избавиться.

Перед сном проветрите спальню. Свежий воздух позволит поскорее уснуть и избавиться от негатива. Также проветривание позволит избавиться от посторонних запахов и освежить энергетику комнаты. Проветривание запустит в спальню прохладу, которая тоже помогает настроиться на сон.

Купите ловец снов. Этот незамысловатый оберег не только украсит вашу спальню, но и поможет избавиться от кошмаров. В Индии этот предмет считают мощным талисманом, который настраивает на позитив и помогает качественно выспаться. Ловец снов следует покупать в специализированных магазинах или делать самим.

Включите белый шум. Этот звук помогает заснуть даже маленьким детям, и не случайно. Такой звук расслабляет, настраивает организм на отдых. Также можно использовать медитации, музыку со звуками природы, шума дождя, ветра, лесного шума и так далее.

Уберите зеркала. Считается, что этот предмет наделен особыми свойствами, поэтому он может мешать сну или даже провоцировать ночные кошмары. Если зеркало есть в комнате, старайтесь отвернуть его от кровати.

Еще один проверенный метод – насыпьте соль в мешочки и разложите ее под кроватью. Считается, что соль забирает всю негативную энергию.