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Общество
Володин рассказал о новых мерах по борьбе с педофилами

Володин рассказал о новых мерах по борьбе с педофилами

Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 января, окончательно приняла законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Работа по защите детей продолжится, сообщил спикер Вячеслав Володин.
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"Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что граждане просили как можно скорее принять законопроект. Володин поблагодарил их за поддержку.

Работа над этой проблемой продолжится. Важно защитить детей от насилия, подчеркнул спикер.

Дума обсуждает введение дополнительных отягчающих обстоятельств, сообщил Володин. Ими будет считаться проживание преступника с ребенком, ответственность данного лица по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, работа в сферах образования детей.

Предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении ставшего жертвой ребенка до его совершеннолетия.

Совет Госдумы рассмотрит инициативы седьмого февраля, уточнил Володин.

Ранее спикер назвал пожизненный срок справедливой мерой для педофилов-рецидивистов. "Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред", – говорил он.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 18 января 2022, 14:27 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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