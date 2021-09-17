Домашняя пума россиянки напала на пенсионерку в Прикамье

Самец пумы по кличке Лондон напал на пенсионерку в селе Орёл Пермского края. Пожилая женщина получила множество травм.

Позже выяснилось, что представитель больших кошачьих был домашним питомцем одной из местных жительниц, которая занималась ведением блогов. Несмотря на то, что хищник содержался надлежащим образом и жил в специальном вольере, по неизвестным причинам он оказался на воле. Зверь напал на 74-летнюю пермячку, когда та работала в огороде, после чего ей пришлось провести неделю в больнице. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Vse42.ru.

Пума – крупный хищник из семейства кошачьих, обитающий в Северной и Южной Америке. Он может достигать почти двух метров в длину и 60-80 сантиметров в высоту, если стоит на четырёх лапах.