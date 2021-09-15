В Петербурге у мертвого ребенка нашли оставленный врачами кусок иглы

В Санкт-Петербурге следственные органы заинтересовались одной из местных больниц после гибели ребёнка. В его теле нашли иголку от шприца.
Фрагмент медицинского инструмента обнаружили в лёгких умершего малыша после лечения в медучреждении. Младенец, которому было всего полтора месяца, скончался через сутки после выписки из больницы. Следователи полагают, что кусок иглы в теле случайно оставили врачи. Однако малыша лечили в разных учреждениях, поэтому правоохранителям только предстоит выяснить, в какой из них сотрудники "забыли" предмет, передаёт телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Как вы относитесь к богатым людям?
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Всем привет, кто-нибудь помогите
Сонный паралич
Муж сказал, что я истеричка
Совместимость знаков зодиака