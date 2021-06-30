Союз кинематографистов России запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"

Коронавирус в Москве Певица МакSим в коме: подробности Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Среда
30 июня
Лента новостей
20:29
Путин назвал причины высоких цен на отдых в России
20:21
Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом
20:02
Жесткая посадка самолета в Подмосковье: пострадали двое человек
19:51
"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову
19:45
"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли
19:42
В Подмосковье люди устроили драку за очередь на вакцинацию
19:04
После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин
19:01
"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице
18:57
Россиянам разрешат посещать Турцию без теста на коронавирус при одном условии
18:53
Страшный диагноз сына лишил Бледанс покоя: Адские крики и слезы
18:52
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:47
После новости о причине расставания Киркоров плюнул в Пугачеву
18:35
"Нож в спину": после предательства Малахова Отиева перестала выходить на связь
18:32
Назван виновник тяжелого состояния певицы МакSим
17:56
Глава МИД Украины возразил Путину на слова о единстве российского и украинского народов
17:48
"Я же русский": Путин рассказал о любимых песнях на отдыхе
17:46
Подольская собрала детей и улетела из России: захотели побыть отдельно
17:41
Невеста высказалась о внебрачном ребенке изменника Моргенштерна: Залетевшая в деревне
17:26
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
17:12
Алсу заподозрили в очередной беременности
16:49
Рубля от тебя не надо: сын отказался от денег Жасмин
16:39
Вторая Проклова: Арзамасова рассказала об интиме с Авербухом в 15 лет
16:22
"Зашивать все придется": рыдающая экс-избранница Гуфа показала кровоточащее лицо
16:06
"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась
15:54
Земфира получила отказ в суде после заявления о взыскании денег с Гришковца
15:39
"Глаза грустные": появилось фото Муцениеце без макияжа
15:22
Петросян остался без штанов: Все!
15:08
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным
14:52
"Очень похожи": обнародованы фото покойного брата Пугачевой
14:47
В России грядет пенсионная реформа
14:44
Путин ответил на вопрос о преемнике
14:39
Путин предложил отменить налог с продажи квартиры в случае покупки нового жилья
14:33
На прямую линию с Путиным напали хакеры
14:33
Путин об учениях НАТО на Украине: Приперлись к нашим границам
14:18
Старшенбаум уступила возлюбленного сопернице
14:16
Вдова Баталова устроила Цивину и Дрожжиной очередной скандал: Требует закрыть фонд
14:14
Путин высказался о блокировке соцсетей в России
13:55
Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим
13:53
В Петербурге мужчина с ножом напал на сотрудника полиции
13:42
Путин о мошенниках, обокравших ветерана: Просто подонки
13:41
Раскрыта истинная причина ухода Пугачевой от Киркорова к Галкину
13:31
Путин о возможной встрече с Зеленским: О чем разговаривать?
13:28
В Подмосковье задержали серийного похитителя самокатов
13:25
Почерневший от горя продюсер Матвиенко проводил близкого человека в последний путь
13:17
Проблемы есть: Путин объяснил рост цен на продукты
12:46
"Уму непостижимо": Путин о положении русских на Украине
12:43
"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
12:43
Под Москвой из-за жидкости для розжига пострадал ребенок
12:29
Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию
12:24
Путин привился вакциной "Спутник V"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Союз кинематографистов России запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"

Союз кинематографистов России запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"

Работы принимаются до 15 августа включительно.
прочитано 178 раз

Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история". Принять участие могут молодые режиссеры, студенты и выпускники киношкол, а также сотрудники некоммерческих организаций и те, кто неравнодушен к развитию благотворительности.

ПО ТЕМЕ

Участников форума "Россия – страна возможностей" ждут гранты до 1,5 млн рублей

Заявки на новый сезон конкурса "Лидеры России" подали 16 тысяч айтишников

Можно снять что угодно: интервью, игровой фильм или воплотить другой жанр видео. Продолжительность ролика не должна быть больше пяти минут, а его тема – посвящена проекту, победившему в конкурсе президентских грантов. Заявки принимаются через платформу хорошаяистория.добраястрана.рф.

Главная цель конкурса – рассказать о социальных и культурных проектах и людях из некоммерческого сектора.

Работы участников будут оценивать режиссеры Александр Котт, Сергей Мирошниченко, Алексей Нужный, продюсер Алексей Лысенков, генеральный директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и другие известные представители сферы кино и благотворительности.

Шорт-лист конкурса определят в сентябре 2021 года. Авторов лучших работ пригласят на фестиваль "Таврида.АРТ", где свои мастер-классы проведут известные представители киноиндустрии.

Победителей наградят 11-13 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В те дни состоится вручение денежных призов. Призовой фонд "Хорошей истории" – один миллион рублей.

Конкурс проходит в рамках проекта "Всероссийский молодежный кинофорум" Инициатива получила президентский грант в размере 40 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: логотип конкурса "Хорошая история"
Автор: 30 июня 2021, 19:50

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову

Девушка стала другой
Шоу-бизнес

Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом

Телеведущая намерена участвовать в выборах
Шоу-бизнес

Рубля от тебя не надо: сын отказался от денег Жасмин

Певица о финансовых отношениях с наследником
Шоу-бизнес

"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице

Телеведущий возмущен поведением альфа-самцов

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+