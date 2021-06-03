Эксперт предупредила россиян об опасности чайных пакетиков

Российская агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова не рекомендует соотечественникам употреблять чай в пакетиках. По её мнению, он сильно отличается от обычного листового чая.
Тихонова пояснила, что в пакетированных смесях практически нет натурального чая, вместо него недобросовестные производители используют различные химические вещества. Такой напиток, в отличие от листового чая, не способен насытить организм калием. Кроме того, в нём содержится много красителей, ароматизаторов и вкусовых добавок, сообщают "Вести Подмосковья".
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