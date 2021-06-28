Метеоролог высказался о перспективе аномальной жары в июле

В начале июля в Подмосковье ожидается комфортная погода. Об этом сообщил метеоролог Александр Шувалов.
По словам эксперта, столбики термометров не будут подниматься выше тридцати градусов. Что касается середины и второй половины месяца, то давать прогнозы преждевременно, отметил Шувалов. В июне 2021 года жителям и гостям столицы и области пришлось столкнуться с аномальной жарой, напоминает "Радио 1".
Популярные темы форума
Как вы относитесь к любовницам?
Мне 34 ,а я все еще одинока
Подскажите проверенную гадалку?1
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
ТИК ТОК
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?