В России хотят создать единую систему видеонаблюдения

В России планируют создать единую национальную платформу видеонаблюдения. Она объединит все функционирующие на территории страны умные камеры слежения.
На создание системы может уйти пять лет и около 250 миллиардов рублей. Разработкой проекта займётся ООО "Национальные технологии", а спонсором может стать ВЭБ.РФ. Предполагается, что единая платформа видеонаблюдения войдёт в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", сообщает телеканал "360".
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