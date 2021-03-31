Россиян предупредили о новых заморозках

В ближайшие выходные – 3 и 4 марта – в европейскую часть России вернутся заморозки, передает Life.ru. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до пяти градусов мороза. Продлится такое состояние до конца недели.
В ближайшие выходные – 3 и 4 марта – в европейскую часть России вернутся заморозки, передает Life.ru. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до пяти градусов мороза. Продлится такое состояние до конца недели.
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