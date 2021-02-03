Мишустин подписал документы о возобновлении авиасообщения России с Азербайджаном и Арменией

Появились данные о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Соответствующие документы подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, напоминает RT.
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