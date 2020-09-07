Гинеколог назвала безопасную дозу алкоголя для желающих забеременеть

Гинеколог и репродуктолог Гаяне Калоева развенчала миф о том, что алкоголь способен уничтожать яйцеклетки. Тем не менее, для желающих забеременеть женщин важно соблюдать норму употребления спиртного.
Калоева считает, что эта норма – не более двух бокалов вина в день. При этом специалист рекомендует целиком отказаться от крепкого алкоголя. Гинеколог добавила, что женщинам, которые употребляют не более суточной нормы алкоголя, чаще удается забеременеть, сообщает РИА "ФАН".
Популярные темы форума
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Патриархат или матриархат?
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Мама с@ка
Лиона, дубль-2