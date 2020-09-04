Ученые обнаружили новую опасность жареного мяса

Исследователи из Университета Южной Австралии и корейского Национального университета Кенсан обнаружили, что употребление жареного красного мяса повышает рис возникновения заболеваний сердца, сосудов, а также инсульта и осложнений при диабете. Всему виной опасные вещества, образующиеся при обработке высокой температурой.
Ученые называют их конечными продуктами гликирования. Они образуются при приготовлении мяса на сковороде, гриле или в духовке и накапливаются в организме, нарушая работу клеток. Во избежание проблем со здоровьем специалисты рекомендуют либо сократить потребление жареного мяса, либо хотя бы готовить его на медленном огне, сообщает РИА "ФАН".
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