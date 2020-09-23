Путин пообещал повышение материнского капитала и помощь бедным

В ходе выступления президент сообщил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января следующего года его сумма вырастет на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч рублей. При рождении первого ребенка семья получит около 484 тысяч рублей.
Также Владимир Путин заявил о необходимости поддержать бедных граждан. Россиянам с низким доходом важно помочь справиться с непростыми жизненными обстоятельствами. Их жизнь должна измениться в лучшую сторону, отметил глава России.
Одним из главных способов борьбы с бедностью в России должен стать социальный контракт. Это договор между органом социальной защиты и гражданином. Человек обязуется получить дополнительное образование, найти работу и начать развивать свое дело.
Соглашение будет внедряться по всей стране со следующего года. На реализацию проекта из федерального бюджета выделят более 26 миллиардов людей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в этом году контракты заключили более 300 тысяч граждан.
Кроме того, президент рассказал, что уровень безработицы продолжает расти и сейчас превышает 6%. Путин поручил в следующем году восстановить занятость, помочь потерявшим работу людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли прокормить себя и своих близких.
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