Синоптик призвал москвичей готовиться к осенней погоде в августе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует резкое ухудшение погоды в Москве в ближайшие дни. По словам метеоролога, в городе заметно похолодает.
По словам Вильфанда, на предстоящей неделе погода будет больше походить на сентябрьскую, чем на августовскую. Уже 11 августа дневная температура опустится до 20-22 градусов, начнутся продолжительные дожди, возможны грозы. Со среды небо над столицей затянут облака, а воздух остынет до 15-20 градусов Цельсия.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Серебряные лисы
Троицк