Замминистра здравоохранения рассказал о способе избежать инсультов

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что для предотвращения 80% инсультов нужно вести здоровый образ жизни. В первую очередь следует отказаться от вредных привычек.
Салагай отметил, что курение является одним из основных факторов риска инсульта. Также важно не злоупотреблять алкоголем, следить за давлением и уровнем сахара в крови. Также не стоит забывать о регулярных физических нагрузках.
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