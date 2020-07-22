Отец погибшей блогерши Тропицель хотел покончить с собой

Родитель Насти Тропицель пожаловался на травлю в Сети. Мужчина так отчаялся, что хотел уйти в мир иной вслед за дочерью.



Андрей Тропицель написал пронзительный пост в "Инстаграм". Он напомнил, что его наследница умерла ровно месяц назад.

В видео мужчина заявил, что в его семье едва не произошла еще одна трагедия, так как "один человек не выдержал травли со стороны Лебедевых". Также отец Насти Тропицель оставил запись: "Папа хотел уйти к Насте". Позже она была удалена.

В соцсетях родители блогерши не раз жаловались на нападки со стороны молодой семейной пары, приютившей Настю, когда та приехала пожить на остров – четы Лебедевых. Они утверждают, что между Тропицель и родителями часто происходили конфликты из-за денег.

Пара сообщила, что перед трагедией девушка плакала из-за ссоры с отцом. Якобы мужчина ругал ее за неисполнение договоров с рекламодателями.



Андрей Тропицель заявил, что эти люди "приложили руку к гибели нашей доченьки, а теперь поливают грязью всю мою семью". Он призвал Лебедевых остановиться.

Напомним, 18-летняя Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. Она умерла на месте от полученных травм. Родители блогерши Андрей и Оксана очень тяжело переживают смерть дочери. Их поддерживают поклонники Насти в соцсетях.