Озвучена идея платить гражданам за найденный просроченный товар в магазинах

Идея Василия Власова заключается в том, что нашедшим просрочку гражданам будут платить половину от штрафа, который выписали магазину за нарушение. Если человек обнаружил, что у товара истек срок годности, уже после покупки, на моральную компенсацию он может рассчитывать, обратившись в суд.
В отправленном Роспотребнадзору письме депутат напомнил: административный штраф для юридических лиц, допустивших продажу продуктов питания с истекшим сроком годности, составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Власов уверен, что в стране нужно создать правовой механизм, при котором повысится общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.
Недавно в "Дни.ру" появился материал о том, что в мире скоро начнется дефицит питьевой воды. В тексте идет речь о докладе ООН, где говорится о состоянии водных ресурсов на Земле. Информация не получила должного внимания общественности.
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