Необыкновенно огромные полчища комаров атаковали еще один регион России

В Якутии появились огромные скопища комаров. Кровососущие насекомые сформировали целые "тучи" в воздухе, облепляя людей и постройки.
С чем связано такое нашествие летающих "вампиров" – неизвестно, однако ранее аналогичные скопления комаров заметили под Нижним Новгородом. СМИ предполагают, что это может быть последствием минувшей аномально теплой зимы в некоторых регионах России, сообщает телеканал "Царьград".
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