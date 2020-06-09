Троих российских подростков задержали за изготовление бомб

Троих 14-летних подростков задержали в Красноярском крае за изготовление взрывных устройств. В отношении них возбудили уголовное дело о подготовке к террористической деятельности.
Правоохранители установили, что с 2019 по 2020 год несовершеннолетние приверженцы анархизма изучали запрещенные учебные материалы по изготовлению бомб. Свои "поделки" они тестировали на различных заброшенных объектах.
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