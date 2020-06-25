Призывавший похищать россиян журналист объявлен в розыск

Переехавший на Украину российский журналист Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск за призывы к совершению террористической деятельности и за оправдание терроризма, передает "Царьград". На своей странице в "Фейсбук" он опубликовал два материала, в которых призвал похищать россиян для того, чтобы затем обменивать их на задержанных за терроризм украинцев.

Напомним, до 2015 года Айдер Муждабаев занимал должность заместителя главного редактора в "Московском комсомольце". После этого он отправился на Украину, где стал заместителем генерального директора телеканала ATR. Отличительной особенностью журналиста стали постоянные русофобские высказывания и агрессивные заявления.