Призывавший похищать россиян журналист объявлен в розыск

Переехавший на Украину российский журналист Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск за призывы к совершению террористической деятельности и за оправдание терроризма, передает "Царьград". На своей странице в "Фейсбук" он опубликовал два материала, в которых призвал похищать россиян для того, чтобы затем обменивать их на задержанных за терроризм украинцев.
Напомним, до 2015 года Айдер Муждабаев занимал должность заместителя главного редактора в "Московском комсомольце". После этого он отправился на Украину, где стал заместителем генерального директора телеканала ATR. Отличительной особенностью журналиста стали постоянные русофобские высказывания и агрессивные заявления.
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Поправки
Нулевой ответил за базар
Хочу работать
Признаки что девушка вами заинтересовалась
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Гадалки питера
Лучше не говорить лишнего и не клеветать
негры и люди одинаковы?
оскорбили мать