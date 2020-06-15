В Московском регионе поймали банду "снимавших порчу" экстрасенсов

В Московском регионе и Липецкой области задержали группу самозваных экстрасенсов, которые за большие деньги снимали с клиентов некую "порчу". За свои услуги мошенники требовали от 20 до 25 тысяч рублей.
В общей сложности, правоохранители поймали восьмерых участников банды и ее организатора. После проведения "ритуалов" злоумышленники перезванивали клиентам и продолжали требовать деньги, после получения которых переставали выходить на связь. Таким образом им удалось получить от доверчивых граждан более пяти миллионов рублей.
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