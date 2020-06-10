"Дни.ру" дарят подарки: сертификаты на четыре билета в кино

Соскучились по кино? Мы тоже! Совместно с сетью кинотеатров КАРО разыгрываем сертификаты на 4 билета в кино. Победитель будет лишь один!
Чтобы получить сертификат, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте человека с которым хотел бы сходить в кино
- Подпишитесь на @karocinema и @dniru
- Поставь лайк этой публикации
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ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Победитель получит сертификат на четыре билета в кино �� ⠀ Все подробности читайте на сайте @dniru �� ⠀ Чтобы выиграть достаточно выполнить три простых условия: ▪️Отметьте человека с которым хотите пойти в кино ▪️Подпишитесь на @karocinema и @dniru ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Победители будут выявлены с помощью генератора случайных чисел 20 июня! ⠀ #розыгрыш #кино #билеты #призы
Победитель будет выявлен с помощью генератора случайных чисел 20 июня.
Чем больше комментариев, тем больше шансов победить! Следите за конкурсами "Дни.ру" и выигрывайте призы!
Не хочешь надеяться на удачу? Специально для тебя сеть КАРО подготовила выгодные предложения: купи сертификат в кино до открытия кинотеатров, и твои билеты будут удвоены! А каждый участник программы лояльности КАРОНА получит бесплатный билет в честь открытия кинотеатров. Успей зарегистрироваться на сайте karona.karofilm.ru. Подробности в аккаунте @karocinema.
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