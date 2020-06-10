"Дни.ру" дарят подарки: сертификаты на четыре билета в кино

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Соскучились по кино? Мы тоже! Совместно с сетью кинотеатров КАРО разыгрываем сертификаты на 4 билета в кино. Победитель будет лишь один!

Чтобы получить сертификат, достаточно выполнить три простых условия:

Отметьте человека с которым хотел бы сходить в кино Подпишитесь на @karocinema и @dniru Поставь лайк этой публикации

Победитель будет выявлен с помощью генератора случайных чисел 20 июня.

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