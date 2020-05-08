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В Минздраве предложили перенести ЕГЭ из-за коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил провести Единый государственный экзамен в августе-сентябре. "На июнь сейчас точно ориентироваться нельзя", – заявил глава ведомства на заседании фракции "Единая Россия".

Михаил Мурашко добавил, что уже передал рекомендации по поводу переноса ЕГЭ лично министру просвещения Сергею Кравцову. По его словам, окончательное решение примут образовательные власти с Роспотребнадзором, сообщает РИА ФАН.

Автор: 8 мая 2020, 14:16 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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