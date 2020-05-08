Названы самые популярные вакансии апреля в России

Самыми популярными вакансиями на российском рынке труда в апреле стали водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".
В то же время соискатели стали все чаще интересоваться работой курьером. По количеству резюме эта специальность заняла первое место, уточняет НСН. В пятерку наиболее востребованных профессий среди россиян также вошли администраторы, водители, продавцы и разнорабочие.
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