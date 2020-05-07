Пострадали тысячи: люди массово упали в обморок на улицах Индии

На одном из химических заводов в Индии произошла утечка газа. В результате находившиеся неподалеку люди начали массово терять сознание прямо на улицах.
Как сообщает ТВ Центр, пострадали порядка пяти тысяч человек, не менее десяти людей погибли. Многие из упавших в обморок до сих пор не очнулись. Пострадавшие рассказали, что чувствовали удушье. По предварительным данным, утечка газа произошла из-за ошибки сотрудников предприятия.
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