В подмосковном Серпухове выставили на продажу железнодорожный вокзал

Компания "РЖД" выставила на продажу здание железнодорожного вокзала XIX века в подмосковном Серпухове. При этом строение находится в хорошем состоянии.
Как пишет "Подмосковье сегодня", представители компании пояснили, что в здании нет производственной необходимости. А будущий владелец будет обязан поддерживать его в первозданном виде, поскольку вокзал является одним из объектов культурного наследия города.
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