В Кронштадте хулиганы пожарили шашлыки на Вечном огне

Неизвестные злоумышленники надругались над Вечным огнем в петербургском Кронштадте. Вандалы решили прожарить с помощью него мясо для шашлыков.
Местные правоохранители выяснили, что во время происшествия возле Якорной площади был припаркован автомобиль чешского производства, в котором находились хулиганы. В настоящее время их разыскивает полиция.
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