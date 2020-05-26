В Индии родители случайно заживо похоронили маленькую дочь

Родители случайно похоронили живую новорожденную девочку в индийском штате Гуджарат. Они подумали, что ребенок скончался.
Младенец появился на свет более чем на два месяца раньше срока, и его нужно было доставить в реанимацию. По дороге в медучреждение девочка перестала двигаться, после чего отец и мать решили ее похоронить.
Случайный прохожий откопал ребенка и отвез в больницу. Спасти новорожденную не удалось.
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