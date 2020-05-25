На юге Москвы произошла перестрелка

В интернете появилось видео перестрелки неподалеку от одного из жилых комплексов на юге Москвы. По предварительным данным, это произошло вечером 24 мая.

На кадрах видно, как двое неизвестных открывают огонь, а затем пытаются оторваться от полицейских. Предположительно, в перестрелке участвовали около восьми человек, в ход шли ружья и пистолеты.



