Рогозин заявил о необходимости создать новую орбитальную станцию

Генеральный директор российской космической госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости создания новой орбитальной станции. По словам топ-менеджера, Россия должна приступить к ее разработке немедленно.
Рогозин не уточнил, какой должна стать новая станция – национальной или международной. Однако глава "Роскосмоса" заверил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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