Астраханской учительнице вынесли приговор за секс с малолетним

Одну из учительниц школы №32 в Астрахани приговорили к 2,5 года тюрьмы условно за секс с девятиклассником. Интимная близость 35-летнего педагога с подростком, которому не исполнилось и 16, попала на камеру, а запись была обнародована.

Суд также запретил женщине работать в качестве преподавателя в течение пяти лет. Ранее стало известно, что с заявлением о совращении малолетнего в СМИ обратилась его мать, после чего правоохранители начали проверку.



