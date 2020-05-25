На юге Африки бьют тревогу из-за снега

Синоптики прогнозируют, что 25 мая на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР) и государства-анклава Лесото может выпасть снег. Метеорологи предупредили граждан о важности соблюдения мер безопасности.
Специалисты ожидают, что холода продержатся минимум до завтрашнего дня, при этом в восточных провинциях ЮАР может начаться снегопад. Среди прочего жителям рекомендуют не посещать заснеженные объекты.
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