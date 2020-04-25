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Общество

100-летний ветеран Второй мировой возглавил музыкальный хит-парад

Кадр youtube.com
На вершине музыкального чарта оказался ветеран Второй мировой войны, который через несколько недель отметит 100-летие. Он спел для врачей, которые пытаются победить коронавирус.
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На всех музыкальных стриминговых сервисах появилась песня, записанная при участии ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Как пишет BBC, капитан спел вместе с музыкантом Майлом Боллом кавер на композицию You'll Never Walk Alone. На "Ютубе" появилось видео, где Мур и Болл подпевают друг другу во время онлайн-конференции. Также в ролике появились врачи, которые сейчас ощутили огромную нагрузку из-за пандемии коронавируса.

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Записанный трек моментально появился на первом месте музыкального чарта. Ветеран признался, что его внуки не могут в это поверить.

Стоит отметить, что Том Мур ранее изъявил желание собрать порядка тысячи фунтов, чтобы поблагодарить врачей за, что они спасли его от рака, а также лечили перелом бедра. Но после того, как в мире была объявлена пандемия коронавируса, увеличилось количество желающих помочь Национальной системе здравоохранения. Идею ветерана поддержали более 800 тысяч человек, в том числе и принц Уильям. Уже собрано более 30 миллионов фунтов стерлингов.

Автор: 25 апреля 2020, 13:49

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