100-летний ветеран Второй мировой возглавил музыкальный хит-парад

На вершине музыкального чарта оказался ветеран Второй мировой войны, который через несколько недель отметит 100-летие. Он спел для врачей, которые пытаются победить коронавирус.

На всех музыкальных стриминговых сервисах появилась песня, записанная при участии ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Как пишет BBC, капитан спел вместе с музыкантом Майлом Боллом кавер на композицию You'll Never Walk Alone. На "Ютубе" появилось видео, где Мур и Болл подпевают друг другу во время онлайн-конференции. Также в ролике появились врачи, которые сейчас ощутили огромную нагрузку из-за пандемии коронавируса.

Записанный трек моментально появился на первом месте музыкального чарта. Ветеран признался, что его внуки не могут в это поверить.

Стоит отметить, что Том Мур ранее изъявил желание собрать порядка тысячи фунтов, чтобы поблагодарить врачей за, что они спасли его от рака, а также лечили перелом бедра. Но после того, как в мире была объявлена пандемия коронавируса, увеличилось количество желающих помочь Национальной системе здравоохранения. Идею ветерана поддержали более 800 тысяч человек, в том числе и принц Уильям. Уже собрано более 30 миллионов фунтов стерлингов.