106-летнего ветерана ВОВ госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус

В Москве госпитализировали долгожительницу – ветерана Великой Отечественной войны. У нее подозревают коронавирус COVID-2019, сообщает телеканал "Царьград".
106-летняя женщина, отметившая очередной день рождения в январе, почувствовала недомогание у себя дома на Малой Бронной улице. Родственники вызвали скорую помощь. Врачи обследовали ветерана и приняли решение отвезти ее в больницу. По предварительным данным, анализы на коронавирус оказались положительными.
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