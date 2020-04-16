Кудряшов прокомментировал видео сирийца, рассказавшего правду о турецких вербовщиках

Сириец рассказал, что наемникам обещают битву против ИГИЛ* на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В реальности же их заставляют воевать вместе с террористами на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
"Я сам был завербован турецкими вербовщиками и с четырьмя своими братьями в Ливию. Оказалось, что нас привезли воевать не против ИГИЛ, а вместе с ИГИЛ", – признался сириец.
Также он рассказал, что полевые госпитали в Ливии заполнены террористами, заболевшими коронавирусной инфекцией. Сириец призывает своих соотечественников не слушать турецких вербовщиков и не верить их "сладким речам". Ради того, чтобы отправить в Ливию наемников, турки будут обещать кому "войну с неверными", а кому "сражения с боевиками".
Станислав Кудряшов объяснил, почему турки используют разнообразные уловки для вербовки. Они опираются на "целевую группу". К примеру, сирийские "оппозиционеры", ополченцы и члены так называемой "Сирийской свободной армии" не "поведутся" на призывы "сражаться с неверными".
По словам эксперта, "это те люди, которые на самом первом этапе боевых действий реально воевали с ИГИЛ. <…> Они, естественно, идейно против ИГИЛ. То есть это не религиозные фундаменталисты. <…> И чтобы таких людей заполучить, "война с ИГИЛ" – подходящий предлог. Плюс зарплата".
Также вербовщики пытаются привлечь обещаниями больших денег. Таким образом, например, вербовали участников сирийских банд из района Идлиба. Но даже к наемникам со временем приходит прозрение.
Как говорит Кудряшов, "они поняли, во-первых, истинные цели тех людей, которые их нанимают. Во-вторых, они понимают, что никаких обещанных условий финансовых им никто не выплачивает, и кормить их не кормят".
Кудряшов подчеркнул, что по имеющейся информации, наемники грабят местное население, чтобы как-то прожить. Ведь ехали все не ради идеи, а ради денег.
Также имеется информация, что некоторых сирийских наемников пытаются переправить в Йемен. Это тоже дело рук Турции. Анкара по праву может считаться бенефициаром всех банд: лидеры группировок в основной массе – обладатели турецких паспортов. Эти документы становятся для них полноценным прикрытием.
Известно, что Турция по-прежнему "поставляет" наемных бойцов из САР. Анкару не волнует распространение коронавирусной инфекции в ближневосточном регионе. Из Стамбула за все время было отправлено почти 9 тысяч боевиков.
* Организация запрещена на территории РФ
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