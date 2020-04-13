Коррумпированное правительство САР ввергло республику в затянувшийся "блэкаут"

12 апреля 2020 года, ссылаясь на недостаточный уровень безопасности в сирийской пустыне, Министерство нефти и минеральных ресурсов САР прекратило разработку газа на ряде скважин на месторождениях Хайян и Аш-Шаир.
По сообщению сирийского информагентства SANA, эта мера самым негативным образом отразилась на электроснабжении центральной части страны. Для оправдания своих действий правительственные чиновники Дамаска ссылаются на фейковое сообщение о переходе населенного пункта Эс-Сухнэ под контроль террористических группировок. Этот вброс был неоднократно опровергнут различными источниками, в том числе и в телеграм-канале военкора Олега Блохина.
После разгрома террористов на территории Сирии Москва осталась верна своим союзническим и партнерским отношениям с Дамаском и направила усилия на восстановление экономики САР.
Большую роль в восстановлении экономического потенциала Сирии сыграло освобождение от террористов газоносных полей Аш-Шаир, Хайян и Джизаль, в районе Пальмиры. Это позволило вернуть электроснабжение и газоснабжение в центральные районы страны.
Однако последующие действия сирийского правительства не поддаются никакой логике. В конце 2019 года Дамаск увеличивает цену на бытовой газ с 2800 до 4000 сирийских лир за баллон, тем самым способствуя его дефициту среди населения. Эта мера ожидаемо повлекла за собой рост цен на продукты и безработицы в стране. В этой ситуации тем более непонятно решение правительства остановить работу ряда газодобывающих предприятий.
Ответ на нелогичные действия сирийского правительства следует искать в коррупционных схемах. Президент САР Башар Асад не в состоянии повсеместно контролировать ситуацию на местах, где вся власть принадлежит чиновникам. Вопросы энергетической отрасли и перераспределения средств подмял под себя премьер-министр Сирии Имад Хамис, который в своей политике ориентируется на Запад, отмечает ФАН.
В результате большая часть доходов от нефти и газодобычи идет не в бюджет страны, а в карманы чиновников. Реверансы Хамиса в сторону Запада обусловлены его желанием сохранить награбленное.
Бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль сложившуюся в правительстве САР ситуацию называет как минимум проблемной.
"Уровень коррупции, действительно, очень большой, он мешает уже развитию страны, мешает улучшению жизненного уровня народа. До кризиса уровень коррупции в отношении национального дохода внутреннего валового продукта, по моим расчетам, был 30%. Сейчас, на волне кризиса, Бог знает, сколько. Если было 2-3 миллиардера в Сирии, то сейчас, во время кризиса, их несколько десятков, а народ нищает, уровень жизни падает катастрофически. Это большая проблема", – считает Джамиль.
Постепенное восстановление экономики Сирии могло бы способствовать восстановлению старых связей, прерванных гражданской войной. Речь идет о поставках электроэнергии в сопредельные государства – Иорданию, Турцию, Ливан и Ирак.
В 2019 году правительство Хамиса восстановило соглашение с Ливаном об экспорте электричества, сумма сделки составила несколько миллионов долларов. Но большая часть этих средств поступила не в сирийский бюджет, а в карманы правительственных чиновников.
Еще одним источником обогащения правительства Имада Хамиса стала контрабанда нефти в Турцию. В настоящий момент между Дамаском и Анкарой нет никаких официальных контактов. В то же время различные правительственные структуры ведут подковёрные игры за спиной Асада.
В рамках оказания помощи сирийской экономике Иран направляет в страну нефть. Но до потребителей в САР доходит менее половины иранского "черного золота". Прибывающая в сирийский порт Банияс иранская нефть тут же переправляется в турецкий порт Джейхан.
Интересно, что компании, импортирующие иранскую нефть из Сирии, принадлежат сыну турецкого президента Неджметтину Билалу Эрдогану. В условиях открытого противостояния между Дамаском и Анкарой подобные действия правительства САР вызывают недоумение.
Необдуманные действия правительства Имада Хамиса привели к тому, что в Сирии сложился крайне неблагоприятный инвестиционный климат. Противодействие оказывается и компаниям из России, готовым принять участие в восстановлении сирийской экономики. Все это последствия тотальной коррупции в сирийском правительстве.
Внутри САР все больше растет недовольство действиями правительства Хамиса. Это бросает тень и на лидера Сирийской Арабской Республики Башара Асада, который оказался неспособным наладить экономический климат внутри страны.
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