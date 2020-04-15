Объявлено о завершении расследования дела о сгоревшем SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России завершил расследование дела о сгоревшем SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Пилоту, который признан виновным в случившемся, предстоит ответить по всей строгости закона.
По данным RT, управлявший воздушным судном принял ряд неверных решений и совершил жесткую посадку, что повлекло за собой человеческие жертвы. В результате ЧП погиб 41 человек, напоминает Пятый канал.
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