Снова зима? Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о возвращении холода в Москву после резкого потепления. Метеоролог отметил, что температура опустится более чем на десять градусов, сообщает Национальная служба новостей.

Вильфанд рассказал, что с понедельника в дневное время суток можно будет почувствовать мороз. Такая погода продержится в столице не менее трех дней. Синоптик отметил, что в этот период в городе будет дуть северный ветер.