Принц Чарльз дважды прилюдно оконфузился

Сын королевы Елизаветы II стал "жертвой" новых правил. Они были введены в связи с мерами предосторожности для защиты монаршей семьи Великобритании от коронавируса.
Принц Чарльз посетил благотворительное мероприятие TK Maxx & Homesense Awards в Лондоне. Выходя из автомобиля, он сначала подал руку встречавшему его мужчине, передает Пятый канал. Опомнившись, принц Уэльский со смехом отдернул ее.
Вскоре ситуация повторилась с другим мужчиной. Отметим, что на церемонии награды получают молодые люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, но преодолевшие ее и сумевшие преуспеть. Под успехом понимается как улучшение своей собственной жизни, так и помощь другим.
Напомним, еще один казус с принцем Чарльзом случился в январе этого года во время форума памяти жертв холокоста в Иерусалиме. Тогда президент России Владимир Путин не сразу поздоровался с представителем монаршей династии.
Судя по видео, появившемуся в Сети, Путин не заметил принца Чарльза. Однако чуть позже они обменялись рукопожатиями и улыбками.
Популярные темы форума
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Одиночество- <цензура>!
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Чего боится коронавирус?
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Литтл биг отстой, провалят Евровидение