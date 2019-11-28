Принц Чарльз намерен отобрать престол у королевы Елизаветы

В последнее время на различных приемах и церемониях вместо своей матушки присутствует принц Чарльз. Как подсчитали эксперты, в этом году королева посетила всего 282 мероприятия, что значительно ниже, чем показателм того же периода за прошлый год. Тогда Елизавету могли заметить на публике 332 раза, в то время, как ее сына – 507 раз.
По всей видимости, принц Чарльз действительно вознамерился вскоре стать королем. Его матушка собирается оставить трон, когда ей исполнится 95, а это произойдет уже через 18 месяцев. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на собственные источники, прямо сейчас королева постепенно и неофициально передает сыну свои полномочия.
"Планы сделать Чарльза королем продолжаются в течение некоторого времени. Переход явно уже идет", – подчеркнул инсайдер британского издания. Он отметил, что в ближайшие полтора года ситуация может кардинально измениться.
Впрочем, с другой стороны, это неудивительно. Принц Чарльз является одним из любимейших членов британской королевской семьи, поэтому подобная передача власти вполне себе логична. Кроме того, стоит заметить, что Елизавета уже в достаточно преклонном возрасте. По всей видимости, венценосной особе уже не так просто даются публичные мероприятия, а потому она вполне осознанно готовит будущего короля к тяжкому бремени власти.
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