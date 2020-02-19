Зеленский пообещал бегущим от коронавируса украинцам роскошные особняки

Президент Украины Владимир Зеленский использовал находящихся в Китае украинских граждан, которых до сих пор не могут эвакуировать из зоны распространения эпидемии коронавируса, в качестве угрозы. Он пригрозил, что подселит этих людей в роскошные особняки тех политиков, которые пытаются взбаламутить народ.

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