Зеленский пообещал бегущим от коронавируса украинцам роскошные особняки

Эвакуация граждан Украины из Китая, где бушует эпидемия коронавируса, обещает стать очередной позорной страницей в новейшей истории страны. Ситуация демонстрирует полную неспособность Киева осуществлять сложные операции, а также наглядно показывает неспособность самих украинцев сопереживать согражданам.
Так, народ стал перекрывать дороги к местам, где могут разместить эвакуированных, самодельными блок-постами. Таким образом люди пытаются помешать разместить возвращенных из Китая украинцев на карантин поблизости от своих домов. При этом они действуют сильно заранее, поскольку вернуть своих граждан государство пока не может.
Владимир Зеленский выразил уверенность, что перекрывающими трассы украинцами манипулируют политики. Он пригрозил, что в шикарные особняки этих деятелей он обязательно подселит тех, кто вернулся из Китая.
В том, что эвакуация людей из охваченных коронавирусом регионов необходима, он не сомневается. "Мы обязательно привезем их домой, потому что это наша конституционная и человеческая обязанность", – цитирует портал Delo.ua Владимира Зеленского.
Напомним, эпидемия коронавируса в Китае приобрела угрожающие масштабы в начале 2020 года. Многие страны поспешили эвакуировать своих сограждан. Россиян доставили на Родину на военном самолете, что вызвало ироничные смешки у украинских пользователей Сети. Их веселье продолжалось недолго – пока не стало ясно, что сама Украина своих граждан оперативно вернуть не в силах. Люди до сих пор продолжают находиться в опасных для заражений районах.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Муж считает что детей надо наказывать
Межрасовые отношения
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?