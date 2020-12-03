Врач назвала самый доступный и эффективный способ укрепить иммунитет

Врач-терапевт Ольга Бурлакова считает, что самый доступный и эффективный способ укрепить иммунитет заключается в употреблении в пищу кислых ягод, лимона, красного перца и других продуктов. Медик также считает, что принимать иммуномодуляторы не стоит, потому что они могут как помочь, так и навредить.

По словам Бурлаковой, такие продукты, как хрен, васаби и красный перец, стимулируют пищеварительную систему, в которой содержится более двух третей иммуномодулирующих клеток. Среди ягод лучшими для иммунитета являются облепиха, брусника и рябина, а с помощью воды с лимоном можно восстановить кислотно-щелочной баланс в организме, передает Ura.ru.