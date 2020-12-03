В России хотят перенести тюрьмы и СИЗО из городов

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о планах ведомства запустить пилотный проект по переносу следственных изоляторов и колоний из городов. Для них хотят возвести отдельные здания в пригородах.
Чуйченко пояснил, что такое решение позволит отдалить граждан от тюремной атмосферы с одной стороны и улучшить условия содержания людей, попавших под следствие или за решетку. Глава Минюста добавил, что в первую очередь проект затронет женские СИЗО, передает телеканал "360".
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