В Мурманской области объявили траур по погибшим морякам с "Онеги"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 29 декабря днем траура по морякам, погибшим в результате затопления рыболовецкого судна "Онега" у берегов архипелага Новая Земля. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким людей, чью жизнь унесла трагедия.
Чибис записал видеообращение к жителям Мурманской области, отметив, что крушение корабля стало трагедией для всего российского Севера. Он пообещал оказать адресную помощь семьям моряков и выплатить им по миллиону рублей, сообщает телеканал "360".
Напомним, что "Онега" ушла ко дну накануне. Из 19 находившихся на борту людей спасти удалось лишь двоих. По предварительной версии, судно затонуло из-за обледенения.
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