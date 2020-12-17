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Общество

Перед Новым годом россияне смогут увидеть звездопад

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Ознаменовавшийся чередой трагических событий 2020 год всё же принесёт россиянам красивый подарок перед уходом. В самую длинную ночь года жители России смогут увидеть звездопад.

В ночь зимнего солнцестояния – с 21 на 22 декабря – Земля окажется в потоке метеоров Урсид. По словам специалистов Национального космического центра, в это время небо над Россией будет ясным, что позволит наблюдать за явлением невооруженным взглядом. По нему будут проноситься до 10 метеоров в час. Эксперты советуют сконцентрировать взгляды на созвездии Малой Медведицы, в честь которого и был назван поток, передаёт Ura.ru.

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Автор: 17 декабря 2020, 18:38 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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