"Акциз гарантии не дает": к чему приведут повышенные цены на алкоголь

Приказ Министерства финансов официально подтвердил резкий скачок стоимости высокоградусной продукции. С 1 января 2021 года цены на водку, коньяк и шампанское могут повыситься и до 6%.
Результат подобной процедуры – в бюджете увеличится поток "алкогольных" денег. Однако граждан РФ смущает только один момент. Если цены вырастут, то стоит ли им требовать от производителей усовершенствование продукции.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз поспешил расстроить россиян. По словам эксперта, ни на качество, ни на потребление алкоголя меры не повлияют. Мужчина уверен, что изменения даже нельзя назвать "заметными". Дробиз добавил, что цена не слишком влияет на спрос.
Давным-давно известно, что находчивые граждане всегда найдут способ, который позволит им выкупать дешевую алкогольную продукцию. Не стоит забывать о существовании суррогатов и рынков нелегальной продукции.
"Коньяк по такой низкой цене нормальным быть не может. Если раньше, до введения системы ЕГАИС, считалось, что минимальная цена отсекает фальсификат, то сейчас легальность обеспечивает система ЕГАИС. А какого качества эта продукция – акциз гарантии не дает", – признался Вадим Дробиз.
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Запретный плод слаще
Месячные идут две недели
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Как долго надо держать траур?
Азербайджан сбил наш вертолет
Женщина рак это беда
Как сказать маме что у меня уже было?
Дочь эскортница