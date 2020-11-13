"Акциз гарантии не дает": к чему приведут повышенные цены на алкоголь

Новость о значительном росте цен на алкоголь нанесла серьезный удар гражданам. Россияне задались вопросом: что же теперь будет с качеством подобных товаров? Похоже, что в новом году производители не станут "улучшать" алкоголь, а только лишь поднимут себестоимость.

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