Невозмутимый Трамп в нелепом виде прошелся перед камерами

Еще во время предвыборной кампании оппоненты создали Дональду Трампу имидж эксцентричного политика с нелепым внешним видом. Нельзя сказать, что это была сложная задача – американский лидер нередко привлекает внимание публики.
В Сети появилась фотография Трампа, сделанная в Давосе. Президент США невозмутимо идет по заснеженной площадке и показывает репортерам большой палец. При этом на его туфлях классического фасона видны насадки против скольжения.
"Дональд Трамп готов к Давосу. Он надел снежные захваты", – на своей странице в "Твиттер" отметил глава фотоотдела британского издания Evening Standard Эллиот Вегленд.
Donald Trump is ready for Davos, he's wearing snow grippers. pic.twitter.com/zaMSyZx7yB— Elliot Wagland (@elliotwagland) January 21, 2020
Отметим, что повышенное внимание к внешнему виду Дональда Трампа может быть связано с подготовкой к выборам президента США. Они состоятся 3 ноября 2020 года.
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