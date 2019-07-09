Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с супругой Меланьей посетил военный парад в честь Дня независимости. Первая леди появилась на публике в весьма откровенном наряде. Наблюдательные зрители обратили внимание, что жена американского лидера была без нижнего белья.
Один из пользователей назвал наряд жены Дональда Трампа неуместным. Он поинтересовался, почему помощники не напомнили Меланье о нижнем белье. "Белое платье, дождь, нет бюстгальтера… У вас нет персонала, который скажет вам, как вам нужно одеваться?", – приводит слова комментатора РИА ФАН.
Дискомфорт девушке доставляет ее большой бюст
Она снялась в откровенной фотосессии
Детали встречи двух глав
Она приняла участие в конкурсе журнала Playboy
Реальная история будоражит кровь
Младшая сестра перетянула одеяло на себя
Российская актриса предстала в ярком образе
Семь человек погибли, судьба еще девятерых неизвестна
Детали состоявшейся встречи
Оппозиционеры пустились в пляс
Она поняла, что важнее
Артистка не смогла сдержать эмоций
Специалисты вынесли свой вердикт
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Кого выбрать?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Секс с чернокожим
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Помощь🙏🏻
аборт
Очень полный ребенок
Ему 35 и он не был женат
Подруга отбила моего парня
13 лет не слушается совсем
Как перестать выносить мозг?
Обмен старой жены на новую
Не получается забеременеть
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Пугачева обнаглела
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Плохо влияют друзья
Оформил на меня свой кредит
Отношения с богатым мужчипной
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Самолёт не доверяю,только поезд.
Больно заниматься сексом