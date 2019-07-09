Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с супругой Меланьей посетил военный парад в честь Дня независимости. Первая леди появилась на публике в весьма откровенном наряде. Наблюдательные зрители обратили внимание, что жена американского лидера была без нижнего белья.

Один из пользователей назвал наряд жены Дональда Трампа неуместным. Он поинтересовался, почему помощники не напомнили Меланье о нижнем белье. "Белое платье, дождь, нет бюстгальтера… У вас нет персонала, который скажет вам, как вам нужно одеваться?", – приводит слова комментатора РИА ФАН.